Новый альбом IMPERIAL TRIUMPHANT выйдет летом



IMPERIAL TRIUMPHANT выпустят новую работу, получившую название "Spirit Of Ecstasy", 22 июля на Century Media Records.



Трек-лист:



Chump Change

Metrovertigo

Tower of Glory, City of Shame

Merkurius Gilded

Death on a Highway

In The Pleasure of Their Company

Bezumnaya

Maximalist Scream







