8 июл 2022



Новое видео IMPERIAL TRIUMPHANT



Tower of Glory, City of Shame, новое видео группы IMPERIAL TRIUMPHANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Spirit Of Ecstasy", выходящего 22 июля на Century Media Records.



Трек-лист:



Chump Change

Metrovertigo

Tower of Glory, City of Shame

Merkurius Gilded

Death on a Highway

In The Pleasure of Their Company

Bezumnaya

Maximalist Scream







