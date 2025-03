сегодня



Новое видео IMPERIAL TRIUMPHANT



“Gomorrah Nouveaux”, новое видео IMPERIAL TRIUMPHANT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Goldstar", релиз которого состоялся 21 марта:



“Eyes Of Mars”

“Gomorrah Nouveaux”

“Lexington Delirium” (feat. Tomas Haake)

“Hotel Sphinx”

“NEWYORKCITY” (feat. Yoshiko Ohara)

“Goldstar”

“Rot Moderne”

“Pleasuredome” (feat. Dave Lombardo and Tomas Haake)

“Industry Of Misery” http://imperialtriumphant.com/







