Концертный альбом IMPERIAL TRIUMPHANT выйдет осенью



IMPERIAL TRIUMPHANT 26 ноября на Century Media выпустят концертную работу, получившую название "An Evening With Imperial Triumphant", запись которого проходила в знаменитом Slipper Room.



Трек-лист:



Side A

“Rotted Futures”

“Atomic Age”

“Chernobyl Blues”



Side B

“Transmission To Mercury”

“Swarming Opulence”

“Cosmopolis”







