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MORS PRINCIPIUM EST выпустят новый альбом осенью



Группа MORS PRINCIPIUM EST объявила о том, что новый альбом, получивший название "Seven", будет выпущен на лейбле AFM Records 23 октября. (21 октября - в Японии на Marquee/Avalon).



Коллектив Mors Principium Est, без сомнения, уже давно превратился в одного из лидеров мелодик дэт метал сцены. Долгожданный седьмой студийный альбом коллектива полон тяжелых риффов, партий брутального вокала и великолепных мелодий. Он будет выпущен в виде диджипака, двух типов винила и бокс-сета.



Трек-лист:

1. A Day For Redemption

2. Lost In A Starless Aeon

3. In Frozen Fields

4. March of War

5. Rebirth

6. Reverence

7. Master of The Dead

8. The Everlong Night

9. At The Shores Of Silver Sand

10. My Home, My Grave



Предыдущий диск группы “Embers of a Dying World” вышел осенью 2017 года. http://www.morsprincipiumest.com





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