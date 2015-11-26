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Mors Principium Est

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24 июл 2020 : 		 MORS PRINCIPIUM EST выпустят новый альбом осенью

24 дек 2017 : 		 MORS PRINCIPIUM EST в России

13 янв 2017 : 		 Новое видео MORS PRINCIPIUM EST

17 дек 2016 : 		 Новое видео MORS PRINCIPIUM EST

22 ноя 2016 : 		 Фрагменты новых песен MORS PRINCIPIUM EST

9 ноя 2016 : 		 Обложка нового альбома MORS PRINCIPIUM EST

15 окт 2016 : 		 Новый альбом MORS PRINCIPIUM EST выйдет в 2017

8 ноя 2014 : 		 Новое видео MORS PRINCIPIUM EST

8 дек 2012 : 		 Новый альбом MORS PRINCIPIUM EST доступен для прослушивания

19 окт 2012 : 		 Новая песня MORS PRINCIPIUM EST

21 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома MORS PRINCIPIUM EST

28 апр 2012 : 		 MORS PRINCIPIUM EST на AFM RECORDS

30 сен 2011 : 		 Новый гитарист MORS PRINCIPIUM EST

3 авг 2011 : 		 Сниппет нового трека MORS PRINCIPIUM EST

24 апр 2011 : 		 MORS PRINCIPIUM EST, возможно, нашли нового гитариста

13 мар 2011 : 		 MORS PRINCIPIUM EST ищут гитаристов

13 апр 2010 : 		 MORS PRINCIPIUM EST работают над новым материалом

7 май 2007 : 		 Стал известен новый туровый состав MORS PRINCIPIUM EST

4 дек 2006 : 		 MORS PRINCIPIUM EST расстались с Jori Haukio

27 ноя 2006 : 		 MORS PRINCIPIUM EST : подробности нового релиза

25 окт 2006 : 		 MORS PRINCIPIUM EST : мастеринг намечен на ноябрь

6 сен 2006 : 		 MORS PRINCIPIUM EST заканчивают работу над третьим альбомом

22 май 2006 : 		 Новый альбом MORS PRINCIPIUM EST выйдет в начале 2007 года

13 янв 2006 : 		 MORS PRINCIPIUM EST в июне собираются в студию
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MORS PRINCIPIUM EST выпустят новый альбом осенью



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Группа MORS PRINCIPIUM EST объявила о том, что новый альбом, получивший название "Seven", будет выпущен на лейбле AFM Records 23 октября. (21 октября - в Японии на Marquee/Avalon).

Коллектив Mors Principium Est, без сомнения, уже давно превратился в одного из лидеров мелодик дэт метал сцены. Долгожданный седьмой студийный альбом коллектива полон тяжелых риффов, партий брутального вокала и великолепных мелодий. Он будет выпущен в виде диджипака, двух типов винила и бокс-сета.

Трек-лист:
1. A Day For Redemption
2. Lost In A Starless Aeon
3. In Frozen Fields
4. March of War
5. Rebirth
6. Reverence
7. Master of The Dead
8. The Everlong Night
9. At The Shores Of Silver Sand
10. My Home, My Grave

Предыдущий диск группы “Embers of a Dying World” вышел осенью 2017 года.



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