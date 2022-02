сегодня



Новая песня MORS PRINCIPIUM EST



"The Lust Called Knowledge", новая песня группы MORS PRINCIPIUM EST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Liberate The Unborn Inhumanity, выход которого запланирован на 8 апреля 2022 года на AFM Records.



Трек-лист:



01 Cleansing Rain

02 Eternity's Child

03 The Unborn

04 The Lust Called Knowledge

05 Valley Of Sacrifice, Part 1

06 Finality

07 Two Steps Away

08 Inhumanity

09 Pure

10 The Animal Within

11 Life In Black

12 Fragile Flesh

13 Valley Of Sacrifice, Part







