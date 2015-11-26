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Видео с текстом от MORS PRINCIPIUM EST



"A Day For Redemption", новое видео с текстом группы MORS PRINCIPIUM EST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Seven", выходящего 23 октября на AFM Records.



Коллектив Mors Principium Est, без сомнения, уже давно превратился в одного из лидеров MDM-сцены. Долгожданный седьмой студийный альбом коллектива полон тяжёлых риффов, партий брутального вокала и великолепных мелодий. Он будет выпущен в виде диджипака, двух типов винила и бокс-сета.



Трек-лист:

1. A Day For Redemption

2. Lost In A Starless Aeon

3. In Frozen Fields

4. March of War

5. Rebirth

6. Reverence

7. Master of The Dead

8. The Everlong Night

9. At The Shores Of Silver Sand

10. My Home, My Grave



Предыдущий диск группы, “Embers of a Dying World”, вышел осенью 2017 года.







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