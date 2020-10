сегодня



Видео с текстом от MORS PRINCIPIUM EST



MORS PRINCIPIUM EST опубликовали официальное видео с текстом к композиции "My Home My Grave". Этот трек взят из альбома "Seven", выход которого запланирован на AFM Records 23 октября:



"A Day For Redemption"

"Lost In A Starless Aeon"

"In Frozen Fields"

"March Of War"

"Rebirth"

"Reverence"

"Master Of The Dead"

"The Everlong Night"

"At The Shores Of Silver Sand"

"My Home My Grave" http://www.morsprincipiumest.com







