сегодня



Новое видео MORS PRINCIPIUM EST



"Valley of Sacrifice, Part 1", видеоклип классиков финской мелодик дэт-метал сцены MORS PRINCIPIUM EST доступен для просмотра ниже. Этот трек взят с альбома "Liberate the Unborn Inhumanity", который будет выпущен 8 апреля 2022 года на AFM Records.



С "Liberate the Unborn Inhumanity" бессменный вокалист группы Villes Viljanen вернулся к полноценному составу группы и собрал вокруг себя оригинальных гитаристов MPE Jori Haukio и Jarkko Kokko, бывшего басиста Teemu Heinola, а также ударника Marko Tommila.



Никаких программированных ударных, экспериментов и "извращений": группа существует уже более 20 лет, и эти музыканты знают, как должен звучать мелодичный дэт-метал в сочетании с типичной финской меланхолией.



Диск будет включать перезаписанное в прошлом году собрание песен с первых трех альбомов MORS PRINCIPIUM EST и второго демо. "Liberate the Unborn Inhumanity" выйдет на компакт-диске в диджипаке и на двойном цветном виниле.



Трек-лист:

01 Cleansing Rain

02 Eternity's Child

03 The Unborn

04 The Lust Called Knowledge

05 Valley Of Sacrifice, Part 1

06 Finality

07 Two Steps Away

08 Inhumanity

09 Pure

10 The Animal Within

11 Life In Black

12 Fragile Flesh

13 Valley Of Sacrifice, Part http://www.morsprincipiumest.com







+2 -0



( 2 ) просмотров: 319