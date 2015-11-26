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Mors Principium Est

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9 янв 2022 : 		 Новое видео MORS PRINCIPIUM EST

9 окт 2020 : 		 Видео с текстом от MORS PRINCIPIUM EST

12 сен 2020 : 		 Новая песня MORS PRINCIPIUM EST

16 авг 2020 : 		 Видео с текстом от MORS PRINCIPIUM EST

24 июл 2020 : 		 MORS PRINCIPIUM EST выпустят новый альбом осенью

24 дек 2017 : 		 MORS PRINCIPIUM EST в России

13 янв 2017 : 		 Новое видео MORS PRINCIPIUM EST

17 дек 2016 : 		 Новое видео MORS PRINCIPIUM EST

22 ноя 2016 : 		 Фрагменты новых песен MORS PRINCIPIUM EST

9 ноя 2016 : 		 Обложка нового альбома MORS PRINCIPIUM EST

15 окт 2016 : 		 Новый альбом MORS PRINCIPIUM EST выйдет в 2017

8 ноя 2014 : 		 Новое видео MORS PRINCIPIUM EST

8 дек 2012 : 		 Новый альбом MORS PRINCIPIUM EST доступен для прослушивания

19 окт 2012 : 		 Новая песня MORS PRINCIPIUM EST

21 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома MORS PRINCIPIUM EST

28 апр 2012 : 		 MORS PRINCIPIUM EST на AFM RECORDS

30 сен 2011 : 		 Новый гитарист MORS PRINCIPIUM EST

3 авг 2011 : 		 Сниппет нового трека MORS PRINCIPIUM EST

24 апр 2011 : 		 MORS PRINCIPIUM EST, возможно, нашли нового гитариста

13 мар 2011 : 		 MORS PRINCIPIUM EST ищут гитаристов

13 апр 2010 : 		 MORS PRINCIPIUM EST работают над новым материалом

7 май 2007 : 		 Стал известен новый туровый состав MORS PRINCIPIUM EST

4 дек 2006 : 		 MORS PRINCIPIUM EST расстались с Jori Haukio

27 ноя 2006 : 		 MORS PRINCIPIUM EST : подробности нового релиза

25 окт 2006 : 		 MORS PRINCIPIUM EST : мастеринг намечен на ноябрь

6 сен 2006 : 		 MORS PRINCIPIUM EST заканчивают работу над третьим альбомом
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Новое видео MORS PRINCIPIUM EST



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"Valley of Sacrifice, Part 1", видеоклип классиков финской мелодик дэт-метал сцены MORS PRINCIPIUM EST доступен для просмотра ниже. Этот трек взят с альбома "Liberate the Unborn Inhumanity", который будет выпущен 8 апреля 2022 года на AFM Records.

С "Liberate the Unborn Inhumanity" бессменный вокалист группы Villes Viljanen вернулся к полноценному составу группы и собрал вокруг себя оригинальных гитаристов MPE Jori Haukio и Jarkko Kokko, бывшего басиста Teemu Heinola, а также ударника Marko Tommila.

Никаких программированных ударных, экспериментов и "извращений": группа существует уже более 20 лет, и эти музыканты знают, как должен звучать мелодичный дэт-метал в сочетании с типичной финской меланхолией.

Диск будет включать перезаписанное в прошлом году собрание песен с первых трех альбомов MORS PRINCIPIUM EST и второго демо. "Liberate the Unborn Inhumanity" выйдет на компакт-диске в диджипаке и на двойном цветном виниле.

Трек-лист:
01 Cleansing Rain
02 Eternity's Child
03 The Unborn
04 The Lust Called Knowledge
05 Valley Of Sacrifice, Part 1
06 Finality
07 Two Steps Away
08 Inhumanity
09 Pure
10 The Animal Within
11 Life In Black
12 Fragile Flesh
13 Valley Of Sacrifice, Part



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Lord Iscariah


9 янв 2022, 09:56		О, наконец-то он выгнал нахер этого британца гитариста и собрал полноценный коллектив. Сразу звучание изменилось в лучшую сторону.

SS-ULTRA


9 янв 2022, 10:27		А песня то хороша!


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