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Новое видео MORS PRINCIPIUM EST
"Valley of Sacrifice, Part 1", видеоклип классиков финской мелодик дэт-метал сцены MORS PRINCIPIUM EST доступен для просмотра ниже. Этот трек взят с альбома "Liberate the Unborn Inhumanity", который будет выпущен 8 апреля 2022 года на AFM Records.
С "Liberate the Unborn Inhumanity" бессменный вокалист группы Villes Viljanen вернулся к полноценному составу группы и собрал вокруг себя оригинальных гитаристов MPE Jori Haukio и Jarkko Kokko, бывшего басиста Teemu Heinola, а также ударника Marko Tommila.
Никаких программированных ударных, экспериментов и "извращений": группа существует уже более 20 лет, и эти музыканты знают, как должен звучать мелодичный дэт-метал в сочетании с типичной финской меланхолией.
Диск будет включать перезаписанное в прошлом году собрание песен с первых трех альбомов MORS PRINCIPIUM EST и второго демо. "Liberate the Unborn Inhumanity" выйдет на компакт-диске в диджипаке и на двойном цветном виниле.
Трек-лист:
01 Cleansing Rain
02 Eternity's Child
03 The Unborn
04 The Lust Called Knowledge
05 Valley Of Sacrifice, Part 1
06 Finality
07 Two Steps Away
08 Inhumanity
09 Pure
10 The Animal Within
11 Life In Black
12 Fragile Flesh
13 Valley Of Sacrifice, Part
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Lord Iscariah
SS-ULTRA
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