Новая песня MORS PRINCIPIUM EST



"Lost In A Starless Aeon", новая песня группы MORS PRINCIPIUM EST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Seven", выход которого запланирован на AFM Records 23 октября.



Коллектив Mors Principium Est, без сомнения, уже давно превратился в одного из лидеров МДМ-сцены. Долгожданный седьмой студийный альбом коллектива полон тяжёлых риффов, партий брутального вокала и великолепных мелодий. Он будет выпущен в виде диджипака, двух типов винила и бокс-сета.



Трек-лист:

1. A Day For Redemption

2. Lost In A Starless Aeon

3. In Frozen Fields

4. March of War

5. Rebirth

6. Reverence

7. Master of The Dead

8. The Everlong Night

9. At The Shores Of Silver Sand

10. My Home, My Grave



Предыдущий диск группы, “Embers of a Dying World”, вышел осенью 2017 года.







