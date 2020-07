сегодня



SATAN выпустят сборник демо



SATAN объявили о том, что двадцать пятого сентября выпустят сборник демо-записей, Early Rituals, в который войдет композиции из 'The First Demo' (1981) , 'Into The Fire' (1982) , ‘The Dirt' Demo '86 (1986) — релиз будет доступен на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Kiss Of Death"

"Heads Will Roll"

"Oppression"

"The Executioner"

"Into The Fire - Trial By Fire"

"Blades Of Steel"

"No Turning Back"

"Break Free"

"Pull The Trigger"

"The Ritual"

"Key To Oblivion"

"Hear Evil See Evil Speak Evil"

"Fuck You"

"The Ice Man"







