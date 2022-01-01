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TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO
19
Новое видео RAMMSTEIN
18
Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
14
Новое видео DEEP PURPLE
10
BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле...
8
Новая песня MESHUGGAH
8
Новая песня PLACEBO
7
OZZY и SHARON OSBOURNE переезжают в Великобританию из-за выс...
7
NIGHTWISH начали работу над альбомом
7
Новое видео SEPTICFLESH
6
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Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO
19
Новое видео RAMMSTEIN
18
Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
14
Новое видео DEEP PURPLE
10
BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле...
8
все новости группы
Satan
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Heavy Metal
http://www.satanmusic.com/
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11 мар 2022
:
Новая песня SATAN
9 фев 2022
:
Новое видео SATAN
18 дек 2021
:
Новое видео SATAN
28 июл 2020
:
SATAN выпустят сборник демо
12 сен 2018
:
Новый альбом SATAN доступен для прослушивания
31 авг 2018
:
Новая песня SATAN
8 авг 2018
:
Новая песня SATAN
26 июн 2018
:
Новое видео SATAN
10 апр 2018
:
SATAN Signs With METAL BLADE RECORDS
30 сен 2015
:
Новый альбом SATAN доступен для прослушивания
10 сен 2015
:
Новая песня SATAN
29 июл 2015
:
Новая песня SATAN
15 июн 2015
:
Новый альбом SATAN выйдет в октябре
20 мар 2015
:
Новый альбом SATAN выйдет в сентябре
9 сен 2014
:
Обложка нового концертного релиза SATAN
7 авг 2014
:
Концертный релиз SATAN выйдет в октябре
3 июн 2014
:
Видео с выступления SATAN
9 апр 2014
:
Выступления SATAN в Северной Америке могут быть записаны для концерта
9 июн 2013
:
Видео с выступления SATAN
26 апр 2013
:
Новый альбом SATAN доступен для прослушивания
13 апр 2013
:
Новая песня SATAN
26 мар 2013
:
Новая песня SATAN
15 фев 2013
:
Обложка нового альбома SATAN
14 янв 2013
:
DARIO MOLLO будет сводить новый альбом SATAN
1 дек 2012
:
SATAN на LISTENABLE
2 сен 2012
:
Оригинальный состав SATAN работает над альбомом
11 мар 2022
Новая песня SATAN
From Second Sight, новая песня группы SATAN, доступна для прослушивания ниже. Она взята из нового альбома "Earth Infernal".
http://www.satanmusic.com/
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).