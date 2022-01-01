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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео RAMMSTEIN 18
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле... 8
[= ||| все новости группы



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Satan

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11 мар 2022 : 		 Новая песня SATAN

9 фев 2022 : 		 Новое видео SATAN

18 дек 2021 : 		 Новое видео SATAN

28 июл 2020 : 		 SATAN выпустят сборник демо

12 сен 2018 : 		 Новый альбом SATAN доступен для прослушивания

31 авг 2018 : 		 Новая песня SATAN

8 авг 2018 : 		 Новая песня SATAN

26 июн 2018 : 		 Новое видео SATAN

10 апр 2018 : 		 SATAN Signs With METAL BLADE RECORDS

30 сен 2015 : 		 Новый альбом SATAN доступен для прослушивания

10 сен 2015 : 		 Новая песня SATAN

29 июл 2015 : 		 Новая песня SATAN

15 июн 2015 : 		 Новый альбом SATAN выйдет в октябре

20 мар 2015 : 		 Новый альбом SATAN выйдет в сентябре

9 сен 2014 : 		 Обложка нового концертного релиза SATAN

7 авг 2014 : 		 Концертный релиз SATAN выйдет в октябре

3 июн 2014 : 		 Видео с выступления SATAN

9 апр 2014 : 		 Выступления SATAN в Северной Америке могут быть записаны для концерта

9 июн 2013 : 		 Видео с выступления SATAN

26 апр 2013 : 		 Новый альбом SATAN доступен для прослушивания

13 апр 2013 : 		 Новая песня SATAN

26 мар 2013 : 		 Новая песня SATAN

15 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома SATAN

14 янв 2013 : 		 DARIO MOLLO будет сводить новый альбом SATAN

1 дек 2012 : 		 SATAN на LISTENABLE

2 сен 2012 : 		 Оригинальный состав SATAN работает над альбомом
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|||| 11 мар 2022

Новая песня SATAN



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From Second Sight, новая песня группы SATAN, доступна для прослушивания ниже. Она взята из нового альбома "Earth Infernal".




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