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Satan

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18 дек 2021 : 		 Новое видео SATAN

28 июл 2020 : 		 SATAN выпустят сборник демо

12 сен 2018 : 		 Новый альбом SATAN доступен для прослушивания

31 авг 2018 : 		 Новая песня SATAN

8 авг 2018 : 		 Новая песня SATAN

26 июн 2018 : 		 Новое видео SATAN

10 апр 2018 : 		 SATAN Signs With METAL BLADE RECORDS

30 сен 2015 : 		 Новый альбом SATAN доступен для прослушивания

10 сен 2015 : 		 Новая песня SATAN

29 июл 2015 : 		 Новая песня SATAN

15 июн 2015 : 		 Новый альбом SATAN выйдет в октябре

20 мар 2015 : 		 Новый альбом SATAN выйдет в сентябре

9 сен 2014 : 		 Обложка нового концертного релиза SATAN

7 авг 2014 : 		 Концертный релиз SATAN выйдет в октябре

3 июн 2014 : 		 Видео с выступления SATAN

9 апр 2014 : 		 Выступления SATAN в Северной Америке могут быть записаны для концерта

9 июн 2013 : 		 Видео с выступления SATAN

26 апр 2013 : 		 Новый альбом SATAN доступен для прослушивания

13 апр 2013 : 		 Новая песня SATAN

26 мар 2013 : 		 Новая песня SATAN

15 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома SATAN

14 янв 2013 : 		 DARIO MOLLO будет сводить новый альбом SATAN

1 дек 2012 : 		 SATAN на LISTENABLE

2 сен 2012 : 		 Оригинальный состав SATAN работает над альбомом

22 мар 2004 : 		 SATAN старым составом на WACKEN OPEN AIR
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Новое видео SATAN



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"Into The Mouth Of Eternity", новое видео группы SATAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Cruel Magic, выпущенного в 2018 году.

SATAN Release New Music Video "Into The Mouth Of Eternity"



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