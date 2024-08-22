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Satan

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|||| 22 авг 2024

Новое видео SATAN



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"Turn The Tide", новое видео группы SATAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Songs In Crimson", выходящего 13 сентября на Metal Blade Records:

01. Frantic Zero
02. Era (The Day Will Come)
03. Whore Of Babylon
04. Sacramental Rites
05. Martyrdom
06. Turn The Tide
07. Captives
08. Curse In Disguise
09. Truth Bullet
10. Deadly Crimson




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22 авг 2024
Exceptional
На фото Ваномас
22 авг 2024
gravitgroove
Exceptional, никогда не думал, что козла Васятку будут на ДС упоминать в любом контексте. Вот уж действительно засеяла заезда, пусть и из нижнего интернета!

просмотров: 227

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