22 авг 2024



Новое видео SATAN



"Turn The Tide", новое видео группы SATAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Songs In Crimson", выходящего 13 сентября на Metal Blade Records:



01. Frantic Zero

02. Era (The Day Will Come)

03. Whore Of Babylon

04. Sacramental Rites

05. Martyrdom

06. Turn The Tide

07. Captives

08. Curse In Disguise

09. Truth Bullet

10. Deadly Crimson







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