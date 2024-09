сегодня



Новое песня SATAN



""Era (The Day Will Come)", новая песня группы SATAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Songs In Crimson, выпущенного 13 сентября:



01. Frantic Zero

02. Era (The Day Will Come)

03. Whore Of Babylon

04. Sacramental Rites

05. Martyrdom

06. Turn The Tide

07. Captives

08. Curse In Disguise

09. Truth Bullet

10. Deadly Crimson







+0 -1



( 2 ) просмотров: 195