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Новый альбом SATAN выйдет осенью



SATAN сообщили о том, что их новая работа получила название Songs In Crimson и будет выпущена в пятницу, 13 сентября на Metal Blade Records. За оформление отвечал Eliran Kantor.







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