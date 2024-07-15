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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*KISS набрали миллиард 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 24
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 23
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Satan

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26 мар 2013 : 		 Новая песня SATAN
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|||| сегодня

Новый альбом SATAN выйдет осенью



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SATAN сообщили о том, что их новая работа получила название Songs In Crimson и будет выпущена в пятницу, 13 сентября на Metal Blade Records. За оформление отвечал Eliran Kantor.

SATAN Announce New Album Songs In Crimson




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15 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Ниче себе, живы? 87-го года классный альбом, топ спидуха.
15 июл 2024
k
klim
Вашингтон Ирвинг, c 2013 года штампуют охренительные альбомы как не в себя
15 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
klim, надо наверстать тогда, спасибо

просмотров: 267

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