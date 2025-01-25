Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с текстом от DESTINITY 418
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC 30
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 23
*Барабанщик LAMB OF GOD два года не берет в рот крепкого 20
*Новое видео DREAM THEATER 19
*KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после послед... 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от DESTINITY 418
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
[= ||| все новости группы



*

Ensiferum

*



25 янв 2025 : 		 Видео полного выступления ENSIFERUM

9 янв 2025 : 		 Новое видео ENSIFERUM

21 окт 2024 : 		 Новое видео ENSIFERUM

18 окт 2024 : 		 Новый альбом ENSIFERUM доступен для прослушивания

12 сен 2024 : 		 Видео с текстом от ENSIFERUM

1 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM

18 июн 2024 : 		 Новое видео ENSIFERUM

19 сен 2021 : 		 Новое видео ENSIFERUM

9 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM

9 сен 2020 : 		 Видео с текстом от ENSIFERUM

6 авг 2020 : 		 Новый альбом ENSIFERUM доступен для прослушивания

17 июл 2020 : 		 Видео с текстом от ENSIFERUM

19 июн 2020 : 		 Новое видео ENSIFERUM

4 июн 2020 : 		 Новое видео ENSIFERUM

7 май 2020 : 		 Видео с текстом от ENSIFERUM

16 фев 2020 : 		 ENSIFERUM завершили запись альбома

8 янв 2019 : 		 Новое концертное видео ENSIFERUM

22 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM

6 июн 2018 : 		 ENSIFERUM начали поиск клавишника

27 сен 2017 : 		 Успехи в чартах ENSIFERUM

13 сен 2017 : 		 Новая песня ENSIFERUM

30 авг 2017 : 		 Новое видео ENSIFERUM

21 авг 2017 : 		 Новое видео ENSIFERUM

20 июл 2017 : 		 Новая песня ENSIFERUM

7 апр 2017 : 		 ENSIFERUM из студии

28 фев 2017 : 		 Новый альбом ENSIFERUM выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| 25 янв 2025

Видео полного выступления ENSIFERUM



zoom
Видео полного выступления ENSIFERUM, которое состоялось 19 января в O2 Academy Brixton, доступно для просмотра ниже:

"Fatherland"
"Twilight Tavern"
"Treacherous Gods"
"Winter Storm Vigilantes"
"Lai Lai Hei"
"Andromeda"
"Victorious"
"Victory Song"
"Two of Spades"
"Iron"

ENSIFERUM - Fan-Filmed Video Of Entire Paganfest 2025 London Show Streaming




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

25 янв 2025
M
Mad Katz
А когда-то и в столицу мира заезжали, эххх....

просмотров: 580

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом