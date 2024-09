сегодня



Видео с текстом от ENSIFERUM



Long Cold Winter of Sorrow and Strife, официальное видео с текстом от ENSIFERUM, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Winter Storm, релиз которого намечен на 18 октября:



1. Aurora

2. Winter Storm Vigilantes

3. Long Cold Winter Of Sorrow And Strife

4. Fatherland

5. Scars In My Heart (Feat. Madeleine Liljestam)

6. Resistentia

7. The Howl

8. From Order To Chaos

9. Leniret Coram Tempestate

10. Victorious

11. Six Ribbons (Jon English cover) *

12. Lambada (Kaoma cover) *

** Special Edition Bonus Track http://www.ensiferum.com







