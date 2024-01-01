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*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 27
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The Sword

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|||| 14 ноя 2024

THE SWORD исполняют JETHRO TULL



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THE SWORD записали кавер-версию хита JETHRO TULL "Locomotive Breath" для релиза Aqualung Redux:

«The Sword определенно не являются чужаками в работе над кавер-версиями. Это вызов, который нам всегда нравился на протяжении всего времени существования нашей группы. Для проекта Magnetic Eye «Aqualung Redux» мы решили, что «Locomotive Breath» - идеальный трек, чтобы попробовать. Живые версии этой песни, безусловно, доказывают, что она была убийственной в арсенале группы. Для фортепианного вступления мы привлекли нашего дорогого друга Steve Moore (Zombi), а для флейты — Jason Frey (Hard Proof, Doom Side of the Moon), которые доказали свои высокие профессиональные качества. Никогда раньше нам не приходило в голову включить флейту в композицию Sword, но когда появилась такая возможность благодаря этой компиляции, мы просто обязаны были попробовать! Мы получили массу удовольствия от этой работы!»

Трек-лист:

Chris Goss & Alain Johannes - "Aqualung"
The Well - "Cross-Eyed Mary"
Osi And The Jupiter - "Cheap Day Return"
Huntsmen - "Mother Goose"
The Otolith - "Wond'ring Aloud"
Motorpsycho - "Up To Me"
Big Scenic Nowhere - "My God"
Saturna - "Hymn 43"
Mammoth Volume - "Slipstream"
The Sword - "Locomotive Breath"
Domkraft & Arvid Hällagård - "Wind-Up"

THE SWORD Premiere JETHRO TULL Cover "Locomotive Breath" From New Tribute Album Aqualung Redux; Audio




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