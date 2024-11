14 ноя 2024



THE SWORD исполняют JETHRO TULL



THE SWORD записали кавер-версию хита JETHRO TULL "Locomotive Breath" для релиза Aqualung Redux:



«The Sword определенно не являются чужаками в работе над кавер-версиями. Это вызов, который нам всегда нравился на протяжении всего времени существования нашей группы. Для проекта Magnetic Eye «Aqualung Redux» мы решили, что «Locomotive Breath» - идеальный трек, чтобы попробовать. Живые версии этой песни, безусловно, доказывают, что она была убийственной в арсенале группы. Для фортепианного вступления мы привлекли нашего дорогого друга Steve Moore (Zombi), а для флейты — Jason Frey (Hard Proof, Doom Side of the Moon), которые доказали свои высокие профессиональные качества. Никогда раньше нам не приходило в голову включить флейту в композицию Sword, но когда появилась такая возможность благодаря этой компиляции, мы просто обязаны были попробовать! Мы получили массу удовольствия от этой работы!»



Трек-лист:



Chris Goss & Alain Johannes - "Aqualung"

The Well - "Cross-Eyed Mary"

Osi And The Jupiter - "Cheap Day Return"

Huntsmen - "Mother Goose"

The Otolith - "Wond'ring Aloud"

Motorpsycho - "Up To Me"

Big Scenic Nowhere - "My God"

Saturna - "Hymn 43"

Mammoth Volume - "Slipstream"

The Sword - "Locomotive Breath"

Domkraft & Arvid Hällagård - "Wind-Up"







