Новые видео SMITH & MYERS



SMITH & MYERS, дуэт композиторов SHINEDOWN Brent'a Smith'a и Zach'a Myers'a, представил два новых видео на песни, которые будут включены в выходящий девятого октября на Atlantic Records альбом "Smith & Myers Volume 1". В него войдут пять собственных композиций, а также пять кавер-версий: "Better Now" Post'a Malone'a, "Never Tear Us Apart" INXS, "Valerie" Mark'a Ronson'a и Amy Winehouse, "Unchained Melody" THE RIGHTEOUS BROTHERS и "Rockin' In The Free World" NEIL'a YOUNG'a.



Трек-лист:



01. Not Mad Enough



02. Rockin' In The Free World



03. The Weight of It All



04. Better Now



05. Panic



06. Never Tear Us Apart



07. Coast To Coast



08. Valerie



09. Since You Were Mine



10. Unchained Melody

























