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Smith & Myers

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Новые видео SMITH & MYERS



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SMITH & MYERS, дуэт композиторов SHINEDOWN Brent'a Smith'a и Zach'a Myers'a, представил два новых видео на песни, которые будут включены в выходящий девятого октября на Atlantic Records альбом "Smith & Myers Volume 1". В него войдут пять собственных композиций, а также пять кавер-версий: "Better Now" Post'a Malone'a, "Never Tear Us Apart" INXS, "Valerie" Mark'a Ronson'a и Amy Winehouse, "Unchained Melody" THE RIGHTEOUS BROTHERS и "Rockin' In The Free World" NEIL'a YOUNG'a.

Трек-лист:

01. Not Mad Enough

02. Rockin' In The Free World

03. The Weight of It All

04. Better Now

05. Panic

06. Never Tear Us Apart

07. Coast To Coast

08. Valerie

09. Since You Were Mine

10. Unchained Melody

SHINEDOWN











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