Новые видео SMITH & MYERS

SMITH & MYERS, дуэт композиторов SHINEDOWN Brent'a Smith'a и Zach'a Myers'a, представил два новых видео на песни, которые будут включены в выходящий девятого октября на Atlantic Records альбом "Smith & Myers Volume 1". В него войдут пять собственных композиций, а также пять кавер-версий: "Better Now" Post'a Malone'a, "Never Tear Us Apart" INXS, "Valerie" Mark'a Ronson'a и Amy Winehouse, "Unchained Melody" THE RIGHTEOUS BROTHERS и "Rockin' In The Free World" NEIL'a YOUNG'a.
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