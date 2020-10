сегодня



Новое видео SMITH & MYERS



SMITH & MYERS, дуэт композиторов SHINEDOWN Brent'a Smith'a и Zach'a Myers'a, представил видео на композицию "Panic!". Этот трек войдёт в выходящий двадцать третьего октября на Atlantic Records альбом "Smith & Myers Volume 2". В него войдут пять собственных композиций, а также пять кавер-версий.



Трек-лист:



01. Bad At Love



02. Bad Guy



03. New School Shiver



04. Sledgehammer



05. GBL GBD



06. Rebel Yell



07. Like You Never Left



08. Losing My Religion



09. One More Time



10. Don't Look Back In Anger



















