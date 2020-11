2 ноя 2020



Кавер-версия NEIL YOUNG от SMITH & MYERS



SMITH & MYERS, дуэт композиторов SHINEDOWN Brent'a Smith'a и Zach'a Myers'a, представил кавер-версию песни "Rockin’ In The Free World" Neil'a Young'a из нового ЕР "Smith & Myers Volume 1".



Трек-лист:



“Not Mad Enough”

“Rockin’ In The Free World”

“The Weight Of It All”

“Better Now”

“Panic”

“Never Tear Us Apart”

“Coast To Coast”

“Valerie”

“Since You Were Mine”

“Unchained Melody”







