9 янв 2021



ZACH MYERS выпустил альбом



ZACH MYERS выпустил альбом, который он записал 15 лет назад еще до прихода в SHINEDOWN.



Трек-лист:



"Beauty Of Falling Down"

"Hold On Tight"

"Untitled"

"Save My Life"

"This Goodbye"

"Diary"

"Your Last Song"

"The Worst Of You"

"Start All Over"

"Keep On Moving"







