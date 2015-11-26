Кавер-версия Билли Айлиш от SMITH & MYERS

SMITH & MYERS, дуэт композиторов SHINEDOWN Brent'a Smith'a и Zach'a Myers'a, представил два новых видео на песни, которые будут включены в выходящий двадцать третьего октября на Atlantic Records альбом "Smith & Myers Volume 2". В него войдут пять собственных композиций, а также пять кавер-версий: OASIS "Don't Look Back In Anger", Peter Gabriel "Sledgehammer", Billy Idol "Rebel Yell", R.E.M. "Losing My Religion" и Billie Eilish "Bad Guy".
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