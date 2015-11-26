Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 193
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 143
*Новое видео BENEDICTION 110
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 35
*ANATHEMA уходят в бессрочный отпуск 29
[= ||| все новости группы



*

Smith & Myers

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия Билли Айлиш от SMITH & MYERS



*
zoom
*
* *
SMITH & MYERS, дуэт композиторов SHINEDOWN Brent'a Smith'a и Zach'a Myers'a, представил два новых видео на песни, которые будут включены в выходящий двадцать третьего октября на Atlantic Records альбом "Smith & Myers Volume 2". В него войдут пять собственных композиций, а также пять кавер-версий: OASIS "Don't Look Back In Anger", Peter Gabriel "Sledgehammer", Billy Idol "Rebel Yell", R.E.M. "Losing My Religion" и Billie Eilish "Bad Guy".

Трек-лист:

01. Bad At Love

02. Bad Guy

03. New School Shiver

04. Sledgehammer

05. GBL GBD

06. Rebel Yell

07. Like You Never Left

08. Losing My Religion

09. One More Time

10. Don't Look Back In Anger

SHINEDOWN













Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 184

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом