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Smith & Myers

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BRENT SMITH: «Коллеги по SHINEDOWN поддержали SMITH & MYERS»



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Вокалист SHINEDOWN Brent Smith в рамках недавнего интервью обсудил проект SMITH & MYERS:

«Это не акустический SHINEDOWN. Это иной проект, и звучит он иначе. Я думаю, что если у людей изначально есть представление о том, что это будет звучать как SHINEDOWN, то послушав его, они очень быстро поймут, что они ошибались.

Перед тем как начать работать, мы говорили с Eric'ом и Barry, и они поняли, что это нечто другое, иной по стилю проект, и они очень поддержали нас в этих начинаниях.

Сейчас я в Пенсильвании, потому что у нас концерт со SMITH & MYERS, потом мы едем в Питсбург. Но я с Eric'ом также на середине процесса работы над седьмым диском SHINEDOWN.

Знаете, это же всё между нами четырьмя, мы обсуждаем всё между собой и открыты в этом плане по отношению друг к другу. Этот проект очень дорог мне и Zach'y, это просто иной стиль, совсем другой подход».

BRENT SMITH Says His SHINEDOWN Bandmates Are














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