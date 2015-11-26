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BRENT SMITH: «Коллеги по SHINEDOWN поддержали SMITH & MYERS »



Вокалист SHINEDOWN Brent Smith в рамках недавнего интервью обсудил проект SMITH & MYERS:



«Это не акустический SHINEDOWN. Это иной проект, и звучит он иначе. Я думаю, что если у людей изначально есть представление о том, что это будет звучать как SHINEDOWN, то послушав его, они очень быстро поймут, что они ошибались.



Перед тем как начать работать, мы говорили с Eric'ом и Barry, и они поняли, что это нечто другое, иной по стилю проект, и они очень поддержали нас в этих начинаниях.



Сейчас я в Пенсильвании, потому что у нас концерт со SMITH & MYERS, потом мы едем в Питсбург. Но я с Eric'ом также на середине процесса работы над седьмым диском SHINEDOWN.



Знаете, это же всё между нами четырьмя, мы обсуждаем всё между собой и открыты в этом плане по отношению друг к другу. Этот проект очень дорог мне и Zach'y, это просто иной стиль, совсем другой подход».































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