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Reckless Love

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26 авг 2020 : 		 Новая песня RECKLESS LOVE

3 фев 2016 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

22 янв 2016 : 		 Новый альбом RECKLESS LOVE выйдет в марте

18 сен 2015 : 		 Новая песня RECKLESS LOVE

7 окт 2013 : 		 Видео с выступления RECKLESS LOVE

24 июл 2013 : 		 Трек-лист нового альбома RECKLESS LOVE

20 июл 2013 : 		 Новый альбом RECKLESS LOVE выйдет в сентябре

25 апр 2013 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

6 окт 2012 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

4 сен 2012 : 		 Мини-альбом RECKLESS LOVE выйдет в октябре

13 июн 2012 : 		 Видео с выступления RECKLESS LOVE

25 янв 2012 : 		 Новый сингл RECKLESS LOVE

20 окт 2011 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

31 авг 2011 : 		 Выход нового альбома RECKLESS LOVE отложен

1 авг 2011 : 		 Новый альбом RECKLESS LOVE выйдет в сентябре

23 май 2011 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

19 апр 2011 : 		 Новый сингл RECKLESS LOVE

15 дек 2010 : 		 Расширенная версия дебютного альбома RECKLESS LOVE

27 июн 2010 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

19 фев 2010 : 		 Дебютный альбом RECKLESS LOVE выйдет на следующей неделе
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Новая песня RECKLESS LOVE



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"Loaded", новая песня группы RECKLESS LOVE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого запланирован на на следующий год.

RECKLESS LOVE Release New Single "Loaded"



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