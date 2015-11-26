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все новости группы
Reckless Love
Финляндия
Glam Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/recklessloverocks
Facebook:
https://www.facebook.com/RecklessLove
26 авг 2020
:
Новая песня RECKLESS LOVE
3 фев 2016
:
Новое видео RECKLESS LOVE
22 янв 2016
:
Новый альбом RECKLESS LOVE выйдет в марте
18 сен 2015
:
Новая песня RECKLESS LOVE
7 окт 2013
:
Видео с выступления RECKLESS LOVE
24 июл 2013
:
Трек-лист нового альбома RECKLESS LOVE
20 июл 2013
:
Новый альбом RECKLESS LOVE выйдет в сентябре
25 апр 2013
:
Новое видео RECKLESS LOVE
6 окт 2012
:
Новое видео RECKLESS LOVE
4 сен 2012
:
Мини-альбом RECKLESS LOVE выйдет в октябре
13 июн 2012
:
Видео с выступления RECKLESS LOVE
25 янв 2012
:
Новый сингл RECKLESS LOVE
20 окт 2011
:
Новое видео RECKLESS LOVE
31 авг 2011
:
Выход нового альбома RECKLESS LOVE отложен
1 авг 2011
:
Новый альбом RECKLESS LOVE выйдет в сентябре
23 май 2011
:
Новое видео RECKLESS LOVE
19 апр 2011
:
Новый сингл RECKLESS LOVE
15 дек 2010
:
Расширенная версия дебютного альбома RECKLESS LOVE
27 июн 2010
:
Новое видео RECKLESS LOVE
19 фев 2010
:
Дебютный альбом RECKLESS LOVE выйдет на следующей неделе
сегодня
Новая песня
RECKLESS LOVE
"Loaded", новая песня группы RECKLESS LOVE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого запланирован на на следующий год.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).