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Reckless Love

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29 авг 2021 : 		 RECKLESS LOVE подписали контракт с AFM Records

26 авг 2020 : 		 Новая песня RECKLESS LOVE

3 фев 2016 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

22 янв 2016 : 		 Новый альбом RECKLESS LOVE выйдет в марте

18 сен 2015 : 		 Новая песня RECKLESS LOVE

7 окт 2013 : 		 Видео с выступления RECKLESS LOVE

24 июл 2013 : 		 Трек-лист нового альбома RECKLESS LOVE

20 июл 2013 : 		 Новый альбом RECKLESS LOVE выйдет в сентябре

25 апр 2013 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

6 окт 2012 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

4 сен 2012 : 		 Мини-альбом RECKLESS LOVE выйдет в октябре

13 июн 2012 : 		 Видео с выступления RECKLESS LOVE

25 янв 2012 : 		 Новый сингл RECKLESS LOVE

20 окт 2011 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

31 авг 2011 : 		 Выход нового альбома RECKLESS LOVE отложен

1 авг 2011 : 		 Новый альбом RECKLESS LOVE выйдет в сентябре

23 май 2011 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

19 апр 2011 : 		 Новый сингл RECKLESS LOVE

15 дек 2010 : 		 Расширенная версия дебютного альбома RECKLESS LOVE

27 июн 2010 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

19 фев 2010 : 		 Дебютный альбом RECKLESS LOVE выйдет на следующей неделе
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|||| 29 авг 2021

RECKLESS LOVE подписали контракт с AFM Records



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RECKLESS LOVE подписали контракт с AFM Records. В течение последнего десятилетия RECKLESS LOVE заняли прочное место на финской и мировой глэм хард рок сцене, выпустили четыре студийных альбома, которые завоевывали "золотой" статус на родине у музыкантов. В 2022 году на AFM должна выйти новая студийная работа группы, первая после выпуска InVader (2016).

До этого момента AFM перевыпустит альбом RECKLESS LOVE 2013 года Spirit с тремя бонус-треками на CD, а также, впервые в истории, на виниле, в разных вариантах цвета. Релиз переиздания намечен на 17 декабря. В прошлые выходные RECKLESS LOVE получили золотую награду за этот альбом из рук метал-легенды Zachary Hietala (Tarot), на фото. Новый сингл "Outrun» увидит свет 10 сентября.



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