29 авг 2021



RECKLESS LOVE подписали контракт с AFM Records



RECKLESS LOVE подписали контракт с AFM Records. В течение последнего десятилетия RECKLESS LOVE заняли прочное место на финской и мировой глэм хард рок сцене, выпустили четыре студийных альбома, которые завоевывали "золотой" статус на родине у музыкантов. В 2022 году на AFM должна выйти новая студийная работа группы, первая после выпуска InVader (2016).



До этого момента AFM перевыпустит альбом RECKLESS LOVE 2013 года Spirit с тремя бонус-треками на CD, а также, впервые в истории, на виниле, в разных вариантах цвета. Релиз переиздания намечен на 17 декабря. В прошлые выходные RECKLESS LOVE получили золотую награду за этот альбом из рук метал-легенды Zachary Hietala (Tarot), на фото. Новый сингл "Outrun» увидит свет 10 сентября.





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