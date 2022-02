сегодня



Новое видео RECKLESS LOVE



"Turborider", новое видео группы RECKLESS LOVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Turborider, выходящего 25 февраля на AFM Records:



"Turborider"

"Eyes Of A Maniac"

"Outrun"

"Kids Of The Arcade"

"Bark At The Moon"

"Prelude (Flight Of The Cobra)"

"Like A Cobra"

"For The Love Of Good Times"

"’89 Sparkle"

"Future Lover Boy"

"Prodigal Sons"







