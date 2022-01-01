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*Новое видео SCORPIONS 16
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*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
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Reckless Love

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19 фев 2010 : 		 Дебютный альбом RECKLESS LOVE выйдет на следующей неделе
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Кавер-версия OZZY от RECKLESS LOVE



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RECKLESS LOVE опубликовали собственное прочтение классического хита OZZY "Bark At The Moon".

"Мы никогда не думали делать кавер на культовый трек OZZY Bark at the Moon, пока не начали обсуждать великие каверы в истории рока и металла с нашим продюсером Йоонасом Паркконеном, - рассказывает вокалист Олли Херман. - Я упомянул, что мы никогда раньше не записывали полноценный кавер, потому что мы еще не нашли идеальную песню. Затем Йонасу пришла в голову идея сделать кавер на этот хит Оззи, которая казалась пугающей, почти невыполнимой самоубийственной миссией. Ведь мы никак не могли сделать это лучше, чем оригинал. Версия OZZY идеальна!!

Тем не менее, у Йоонаса было четкое видение того, что делать с треком, и вскоре после того, как мы опробовали его идеи, мы поняли, что не должны даже пытаться улучшить песню, нам просто нужно было сделать другую версию. Настолько, чтобы это было интересно и ново, но все же узнаваемо. Мы добавили электрические барабаны в стиле Turborider для ритм-секции и синтезаторы для риффа. Мы также немного увеличили темп трека, чтобы он казался более энергичным, чем оригинал. В довершение ко всему, мы придали ему настоящую обработку Reckless Love с вокальными гармониями в припеве. Даже будучи поклонником Оззи, я должен сказать, что мы полностью справились с задачей, и нам удалось идеально передать дух оригинала".

Новый альбом финских глэм рокеров "Turborider" будет выпущен 25 марта. В течение последнего десятилетия RECKLESS LOVE заняли прочное место на финской и мировой мелодик хард рок/метал сцене, выпустили четыре студийных альбома, которые завоевывали "золотой" статус на родине у музыкантов. "Turborider" - первая работа группы после выпуска "InVader" (2016).

RECKLESS LOVE Streaming вЂњSinfully SynthfulвЂќ Cover Of OZZY OSBOURNEвЂ™s вЂњBark At The MoonвЂќ




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