24 янв 2022



Новая песня RECKLESS LOVE



"Turborider", новая песня RECKLESS LOVE, доступна для прослушивания ниже.



"Turborider" стал заглавным треком нашего пятого студийного альбома не только потому, что он демонстрирует изменения, через которые группа прошла в плане звучания, но и потому, что ее текст рассказывает историю нашего возрождения, — говорит вокалист RECKLESS LOVE Олли. - Это именно то, через что пришлось пройти Reckless Love, чтобы вообще вернуться на сцену. Пара лет без гастролей и шесть лет до выпуска альбома не были для нас легкой прогулкой.



Трудности, с которыми мы столкнулись, отражены в постоянном быстром ритме, который движет композицию вперед, а тяжелые гитары нагнетают атмосферу вокруг текста песни о вымышленном персонаже по имени Турборайдер. Герой песни - метафорическая фигура, которая выражает творчество группы. Отправившись в ад и вернувшись обратно с ощущением того, что ад стал его частью, Турборайдер намеревается победить.



"Turborider" отражает более тяжелую сторону Reckless Love, но при этом, песня не лишена запоминающейся мелодии. Песня была написана очень быстро с нашим продюсером Йоонасом «Synthinen» Паркконеном. Когда наш гитарист Пепе заиграл вступительный рифф, а Йонас последовал за ним со своим синтезатором, дело пошло быстро, и первое демо песни было готово примерно за 15-20 минут. Когда Йонас сохранял файл на своем ноутбуке, он спросил меня, придумал ли я уже название для песни. Я даже не успел задуматься, как будто звук сам собой вырвался из моего рта — Turborider!"



Альбом будет доступен в виде Digipak, оранжевого и пурпурного винила, а также лимитированного бокс-сета с Digipak и стилизованной под Reckless Love видеоигрой (тираж - 500 шт.

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