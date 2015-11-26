Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SCORPIONS 30
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 27
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 24
*TESTAMENT расстались с ударником 18
*METALLICA помогла уличному музыканту 17
[= ||| все новости группы



*

Reckless Love

*



24 янв 2022 : 		 Новая песня RECKLESS LOVE

21 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от RECKLESS LOVE

13 сен 2021 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

29 авг 2021 : 		 RECKLESS LOVE подписали контракт с AFM Records

26 авг 2020 : 		 Новая песня RECKLESS LOVE

3 фев 2016 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

22 янв 2016 : 		 Новый альбом RECKLESS LOVE выйдет в марте

18 сен 2015 : 		 Новая песня RECKLESS LOVE

7 окт 2013 : 		 Видео с выступления RECKLESS LOVE

24 июл 2013 : 		 Трек-лист нового альбома RECKLESS LOVE

20 июл 2013 : 		 Новый альбом RECKLESS LOVE выйдет в сентябре

25 апр 2013 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

6 окт 2012 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

4 сен 2012 : 		 Мини-альбом RECKLESS LOVE выйдет в октябре

13 июн 2012 : 		 Видео с выступления RECKLESS LOVE

25 янв 2012 : 		 Новый сингл RECKLESS LOVE

20 окт 2011 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

31 авг 2011 : 		 Выход нового альбома RECKLESS LOVE отложен

1 авг 2011 : 		 Новый альбом RECKLESS LOVE выйдет в сентябре

23 май 2011 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

19 апр 2011 : 		 Новый сингл RECKLESS LOVE

15 дек 2010 : 		 Расширенная версия дебютного альбома RECKLESS LOVE

27 июн 2010 : 		 Новое видео RECKLESS LOVE

19 фев 2010 : 		 Дебютный альбом RECKLESS LOVE выйдет на следующей неделе
| - |

|||| 24 янв 2022

Новая песня RECKLESS LOVE



*
zoom
*
* *
"Turborider", новая песня RECKLESS LOVE, доступна для прослушивания ниже.

"Turborider" стал заглавным треком нашего пятого студийного альбома не только потому, что он демонстрирует изменения, через которые группа прошла в плане звучания, но и потому, что ее текст рассказывает историю нашего возрождения, — говорит вокалист RECKLESS LOVE Олли. - Это именно то, через что пришлось пройти Reckless Love, чтобы вообще вернуться на сцену. Пара лет без гастролей и шесть лет до выпуска альбома не были для нас легкой прогулкой.

Трудности, с которыми мы столкнулись, отражены в постоянном быстром ритме, который движет композицию вперед, а тяжелые гитары нагнетают атмосферу вокруг текста песни о вымышленном персонаже по имени Турборайдер. Герой песни - метафорическая фигура, которая выражает творчество группы. Отправившись в ад и вернувшись обратно с ощущением того, что ад стал его частью, Турборайдер намеревается победить.

"Turborider" отражает более тяжелую сторону Reckless Love, но при этом, песня не лишена запоминающейся мелодии. Песня была написана очень быстро с нашим продюсером Йоонасом «Synthinen» Паркконеном. Когда наш гитарист Пепе заиграл вступительный рифф, а Йонас последовал за ним со своим синтезатором, дело пошло быстро, и первое демо песни было готово примерно за 15-20 минут. Когда Йонас сохранял файл на своем ноутбуке, он спросил меня, придумал ли я уже название для песни. Я даже не успел задуматься, как будто звук сам собой вырвался из моего рта — Turborider!"

Альбом будет доступен в виде Digipak, оранжевого и пурпурного винила, а также лимитированного бокс-сета с Digipak и стилизованной под Reckless Love видеоигрой (тираж - 500 шт.




Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Nord61


25 янв 2022, 00:51		Неплохая песня, но с электроникой чёт ваще перебор. Особенно по части барабанов. Reckless Love, как правило, довольно умело комбинируют глэм с электронными элементами, но в этот раз чувство меры им, похоже, изменило.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 251

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом