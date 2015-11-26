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Видео с текстом от RECKLESS LOVE



"Eyes Of A Maniac", новое видео с текстом группы RECKLESS LOVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Turborider", выход которого запланирован на 25 февраля 2022 года на AFM Records.



В течение последнего десятилетия RECKLESS LOVE заняли прочное место на финской и мировой мелодик хард рок/метал сцене, выпустили четыре студийных альбома, которые завоевывали "золотой" статус на родине у музыкантов. В 2022 году на AFM должна выйти новая студийная работа группы, первая после выпуска "InVader" (2016). А недавно AFM перевыпустили альбом RECKLESS LOVE 2013 года Spirit с тремя бонус-треками на CD, а также, впервые в истории, на виниле.

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