ALDO NOVA : «Будем выпускать по две песни в месяц»



ALDO NOVA сообщил, что завершил работу над новым альбомом, The Life and Times of Eddy Gage, в который вошли двадцать три трека и планирует выпускать по одной композиции каждые две недели.







