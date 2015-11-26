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ALDO NOVA собрали новый состав
ALDO NOVA сообщили о том, что новый состав команды будет выглядеть следующим образом: Aldo Nova на гитаре и вокале, Jack Frost, (ex-Seven Witches, Savatage) на гитаре и вокале, Tim Gaines (ex-Stryper, Of Gods And Monsters) на басу и вокале, и Billy Carmassi (Aldo Nova с 1982 по 2020) — на ударных. Имя клавишника пока остаётся в секрете. Кроме того, группа готовит особое виртуальное шоу, которое состоится в 2021 году. |
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