сегодня



Фрагмент нового релиза ALDO NOVA



ALDO NOVA 19 апреля выпустит альбом "Aldo Nova 2.0 Reloaded", фрагмент из которого, "Blood On The Bricks", доступен ниже.



Disc One



01. Blood On The Bricks 2.0 - Reloaded

02. Monkey On Your Back 2.0 - Reloaded

03. Under The Gun - War Suite 2.0 - Reloaded

04. Foolin' Yourself 2.0 - Reloaded

05. Ball And Chain 2.0 Reloaded

06. Paradise 2.0 - Reloaded

07. Modern World 2.0 - Reloaded

08. Fantasy 2.0 - Reloaded

09. I'm A Survivor 2.0 – Reloaded



Disc Two



01. Blood On The Bricks 2.0 Reloaded No Ld Vocal

02. Monkey On Your Back 2.0 Reloaded No Ld Vocal

03. Under The Gun - War Suite 2.0 Reloaded No Ld Vocal

04. Foolin' Yourself 2.0 Reloaded No Ld Vocal

05. Ball And Chain 2.0 Reloaded - No Ld Vocal

06. Modern World 2.0 Reloaded No Ld Vocal

07. Fantasy 2.0 Reloaded No Ld Vocal

08. I'm A Survivor 2.0 Reloaded No Ld Vocal



Disc Three



01. Blood On The Bricks 2.0 Reloaded - No Ld Guitar

02. Monkey On Your Back 2.0 Reloaded No Ld Guitar

03. Under The Gun - War Suite 2.0 Reloaded No Ld Guitar

04. Foolin' Yourself 2.0 Reloaded No Ld Guitar

05. Ball And Chain 2.0 Reloaded - No Ld Guitar

06. Paradise 2.0 Reloaded No Ld Guitar

07. Modern World 2.0 Reloaded No Ld Guitar

08. Fantasy 2.0 Reloaded No Ld Guitar

09. I'm A Survivor 2.0 Reloaded No Ld Guitar







+0 -0



просмотров: 138