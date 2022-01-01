Трейлер нового ЕР ALDO NOVA

ALDO NOVA опубликовали трейлер к новому ЕР "The Life And Times Of Eddie Gage", выход которого намечен на первое апреля:
01. Hey Ladi Dadi
02. Free Your Mind
03. Follow The Road
04. King Of Deceit
05. The Bitch In Black
06. On The Way To The Psycho Ward
07. When All Is Said And Done
08. Say A Little Prayer
09. Burn Like The Sun
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).