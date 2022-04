сегодня



Трейлер нового ЕР ALDO NOVA



ALDO NOVA опубликовали трейлер к новому ЕР "The Life And Times Of Eddie Gage", выход которого намечен на первое апреля:



01. Hey Ladi Dadi

02. Free Your Mind

03. Follow The Road

04. King Of Deceit

05. The Bitch In Black

06. On The Way To The Psycho Ward

07. When All Is Said And Done

08. Say A Little Prayer

09. Burn Like The Sun







