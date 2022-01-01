Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 9
*GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за пр... 9
*Новое видео EVIL INVADERS 8
*Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTE... 8
*Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
[= ||| все новости группы



*

Aldo Nova

*



1 апр 2022 : 		 Трейлер нового ЕР ALDO NOVA

23 мар 2022 : 		 Новое видео ALDO NOVA

7 фев 2022 : 		 Новое видео ALDO NOVA

28 янв 2022 : 		 Новая песня ALDO NOVA

18 ноя 2021 : 		 Новая музыка ALDO NOVA выйдет в 2022 году

21 апр 2021 : 		 PAUL RODGERS и ALDO NOVA исполняют FREE

3 мар 2021 : 		 Новое видео ALDO NOVA

25 дек 2020 : 		 Новое видео ALDO NOVA

17 ноя 2020 : 		 ALDO NOVA собрали новый состав

30 окт 2020 : 		 Домашнее видео от ALDO NOVA

22 окт 2020 : 		 Новый сингл ALDO NOVA

19 окт 2020 : 		 Карантинное видео ALDO NOVA

16 сен 2020 : 		 ALDO NOVA: «Будем выпускать по две песни в месяц»

27 июл 2020 : 		 Новое видео ALDO NOVA

28 апр 2020 : 		 Карантинное видео от ALDO NOVA

14 окт 2018 : 		 ALDO NOVA работал над оперой восемь лет

24 авг 2018 : 		 ALDO NOVA выпускает новый альбом
| - |

|||| сегодня

Трейлер нового ЕР ALDO NOVA



zoom
ALDO NOVA опубликовали трейлер к новому ЕР "The Life And Times Of Eddie Gage", выход которого намечен на первое апреля:

01. Hey Ladi Dadi
02. Free Your Mind
03. Follow The Road
04. King Of Deceit
05. The Bitch In Black
06. On The Way To The Psycho Ward
07. When All Is Said And Done
08. Say A Little Prayer
09. Burn Like The Sun

ALDO NOVA Unveils Video Recap Trailer Ahead Of TomorrowвЂ™s EP Release




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 91

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом