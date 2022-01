сегодня



Новая песня ALDO NOVA



"Free Your Mind", новая песня группы ALDO NOVA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "The Life And Times Of Eddie Gage", выход которого запланирован на первое апреля, когда исполнится ровно сорок лет с момента выхода первой песни от ALDO NOVA. А 19 апреля музыкант выпустит релиз "Aldo Nova 2.0 Reloaded".



Трек-лист "The Life And Times Of Eddie Gage":



01. Hey Ladi Dadi

02. Free Your Mind

03. Follow The Road

04. King Of Deceit

05. The Bitch In Black

06. On The Way To The Psycho Ward

07. When All Is Said And Done

08. Say A Little Prayer

09. Burn Like The Sun



Bonus track: "Les Anges", composed, arranged and performed by Aldo Nova



Трек-лист "Aldo Nova 2.0 Reloaded":



Disc One



01. Blood On The Bricks 2.0 - Reloaded

02. Monkey On Your Back 2.0 - Reloaded

03. Under The Gun - War Suite 2.0 - Reloaded

04. Foolin' Yourself 2.0 - Reloaded

05. Ball And Chain 2.0 Reloaded

06. Paradise 2.0 - Reloaded

07. Modern World 2.0 - Reloaded

08. Fantasy 2.0 - Reloaded

09. I'm A Survivor 2.0 – Reloaded



Disc Two



01. Blood On The Bricks 2.0 Reloaded No Ld Vocal

02. Monkey On Your Back 2.0 Reloaded No Ld Vocal

03. Under The Gun - War Suite 2.0 Reloaded No Ld Vocal

04. Foolin' Yourself 2.0 Reloaded No Ld Vocal

05. Ball And Chain 2.0 Reloaded - No Ld Vocal

06. Modern World 2.0 Reloaded No Ld Vocal

07. Fantasy 2.0 Reloaded No Ld Vocal

08. I'm A Survivor 2.0 Reloaded No Ld Vocal



Disc Three



01. Blood On The Bricks 2.0 Reloaded - No Ld Guitar

02. Monkey On Your Back 2.0 Reloaded No Ld Guitar

03. Under The Gun - War Suite 2.0 Reloaded No Ld Guitar

04. Foolin' Yourself 2.0 Reloaded No Ld Guitar

05. Ball And Chain 2.0 Reloaded - No Ld Guitar

06. Paradise 2.0 Reloaded No Ld Guitar

07. Modern World 2.0 Reloaded No Ld Guitar

08. Fantasy 2.0 Reloaded No Ld Guitar

09. I'm A Survivor 2.0 Reloaded No Ld Guitar







