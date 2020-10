сегодня



Новый сингл ALDO NOVA



"Hey Ladi Dadi", новый сингл канадского гитариста, вокалиста, клавишника, автора песен и продюсера ALDO NOVA, появился на всех цифровых платформах. Он вошёл в 23-песенную 53-минутную рок-оперу "The Life And Times Of Eddie Gage", которая будет выпущена в мае 2021 года.



Трек-лист:



01. Hey Ladi Dadi



02. Free Your Mind



03. Follow The Road



04. Just A Man



05. You're My Woman



06. Dyin' From A Broken Heart



07. King Of Deceit



08. Crawl



09. The Bitch In Black



10. Hollywood Swingin'



11. On The Way To The Psycho Ward



12. Your Ass Is Mine



13. Spaceman



14. The Blvd To Nowhere



15. Let Me In (interlude)



16. Only One Love



17. Burn



18. When All Is Said And Done



19. Hell And Back



20. For Me



21. Go On



22. God Knows Your Name



23. Say A Little Prayer













