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The Agonist

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Кавер-версия IN FLAMES от вокалистки THE AGONIST



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Вокалистка THE AGONIST Vicky Psarakis опубликовала следующее сообщение:

"А-а-а! Он готов! Зацените мой кавер "Only For The Weak" от In Flames! 

Впервые я услышала эту песню почти полжизни назад. "Clayman" был одним из тех альбомов, которые я постоянно слушала в подростковом возрасте, и он стал той причиной, по которой я попала в дэт-металл! Очень рада, что работала над кавером с Quentin'ом Cornet'ом. Он отлично поработал над записью и микшированием всего трека!

Это только начало чего-то большего!»

THE AGONIST Vocalist VICKY PSARAKIS Covers IN FLAMES'



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

nabastak_


22 сен 2020, 14:59		Немного вялая подача, но вокал очень норм, даже похоже немного)

Thrashcrow


22 сен 2020, 16:05		Подача-не подача...Стоит накрашенный писястик,трясёт сиськами и хрипит. Как прочем и в Arch Enemy. Пипл хавает.

wroong


22 сен 2020, 19:00		А есть порно с ней ?

Corpsegrinder04


22 сен 2020, 21:42		Согласен с эстетами. Хрень ниочемная. Любая более менее профессиональная группа такую бодягу может оформить.
Тот же ковер Depech Mode от In Flames слушается довольно свежо. А тут тупо перепевка с феминисткой на вокале.


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