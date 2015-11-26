Кавер-версия IN FLAMES от вокалистки THE AGONIST

Вокалистка THE AGONIST Vicky Psarakis опубликовала следующее сообщение:
"А-а-а! Он готов! Зацените мой кавер "Only For The Weak" от In Flames!
Впервые я услышала эту песню почти полжизни назад. "Clayman" был одним из тех альбомов, которые я постоянно слушала в подростковом возрасте, и он стал той причиной, по которой я попала в дэт-металл! Очень рада, что работала над кавером с Quentin'ом Cornet'ом. Он отлично поработал над записью и микшированием всего трека!
nabastak_
Thrashcrow
wroong
Corpsegrinder04
Тот же ковер Depech Mode от In Flames слушается довольно свежо. А тут тупо перепевка с феминисткой на вокале.
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