Кавер-версия IN FLAMES от вокалистки THE AGONIST



Вокалистка THE AGONIST Vicky Psarakis опубликовала следующее сообщение:



"А-а-а! Он готов! Зацените мой кавер "Only For The Weak" от In Flames!



Впервые я услышала эту песню почти полжизни назад. "Clayman" был одним из тех альбомов, которые я постоянно слушала в подростковом возрасте, и он стал той причиной, по которой я попала в дэт-металл! Очень рада, что работала над кавером с Quentin'ом Cornet'ом. Он отлично поработал над записью и микшированием всего трека!



Это только начало чего-то большего!»







