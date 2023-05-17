VICKY PSARAKIS — о конце THE AGONIST

VICKY PSARAKIS прокомментировала кончину THE AGONIST:
«Это самый трудный пост, который мне приходилось писать до сих пор. Пожалуйста, отнеситесь ко мне с пониманием.
THE AGONIST решили прекратить свою деятельность. Вы можете прочитать полное объявление на страницах группы в социальных сетях.
Есть много причин, которые привели нас к этому решению, слишком много, чтобы передать их в письменном виде, но я хочу, чтобы вы знали, что это решение не было принято легкомысленно. Мы долго к этому шли. Я хочу, чтобы вы знали, что я благодарна за всё время, проведённое в этой группе. Десять лет моей жизни были посвящены нашей музыке. Три полноформатных альбома и EP — всего 40 песен. Сорок песен, в которые я вложила свои сердце и душу, и через них общалась с вами.
Я хочу, чтобы вы знали, что я благодарна за туры, которые мы совершали по всему миру. Играть на концертах — это то, что я научилась любить, но больше всего я всегда любила встречаться с вами. С людьми, которые слушают нашу музыку, читают наши тексты, поют вместе с нами и напевают наши песни каждый вечер.
Я хочу, чтобы вы знали, что я старалась. Самые первые мысли о том, чтобы сдаться, появились у меня в 2017 году. Я не сдалась и прошла через трудности. Благодаря этому мы создали альбомы "Orphans" и "Days Before The World Wept", получившие признание критиков и номинированные на Juno. Они во многом изменили мою жизнь. Я горжусь всем, чего мы достигли.
Самое главное — я хочу, чтобы вы знали, что я ни о чём не жалею. Благодаря моему путешествию с The Agonist я познакомилась со многими важными людьми, которые сейчас есть в моей жизни. Я бы никогда не встретила всех вас, если бы не сказала "да" в 2014 году. Я надеюсь, что вы останетесь в моей жизни навсегда.
И последнее, но не менее важное: я хочу, чтобы вы знали, что никакая другая группа или проект не были фактором, повлиявшим на это решение. Я музыкант, работающий полный рабочий день, и мой единственный источник дохода — это моя музыка. Моя работа с Sicksense, гостевые записи и каверы всегда были тем, что я могла делать параллельно с THE AGONIST. Многие артисты участвуют в нескольких проектах, поэтому я прошу вас не делать поспешных выводов и с уважением относиться к тому, что я решила выбрать для своей музыкальной карьеры.
Когда мне исполнилось 18 лет, я поступила в экономический университет. Не прошло и месяца, как я решила, что хочу быть музыкантом, и бросила учёбу. У меня не было ни музыкальной подготовки, ни образования, ни опыта, но сочинение песен было единственным, что улучшало мою жизнь. Я не могу представить себе мир, в котором у меня не будет такой возможности. Я надеюсь, что вы будете рядом со мной на каждом шагу. Я буду создавать музыку до тех пор, пока меня не станет.
Спасибо всем, кто поддерживал меня. Без вас меня бы здесь сегодня не было».
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Отличная идея!