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The Agonist

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VICKY PSARAKIS — о конце THE AGONIST



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VICKY PSARAKIS прокомментировала кончину THE AGONIST:

«Это самый трудный пост, который мне приходилось писать до сих пор. Пожалуйста, отнеситесь ко мне с пониманием.

THE AGONIST решили прекратить свою деятельность. Вы можете прочитать полное объявление на страницах группы в социальных сетях.

Есть много причин, которые привели нас к этому решению, слишком много, чтобы передать их в письменном виде, но я хочу, чтобы вы знали, что это решение не было принято легкомысленно. Мы долго к этому шли. Я хочу, чтобы вы знали, что я благодарна за всё время, проведённое в этой группе. Десять лет моей жизни были посвящены нашей музыке. Три полноформатных альбома и EP — всего 40 песен. Сорок песен, в которые я вложила свои сердце и душу, и через них общалась с вами.

Я хочу, чтобы вы знали, что я благодарна за туры, которые мы совершали по всему миру. Играть на концертах — это то, что я научилась любить, но больше всего я всегда любила встречаться с вами. С людьми, которые слушают нашу музыку, читают наши тексты, поют вместе с нами и напевают наши песни каждый вечер.

Я хочу, чтобы вы знали, что я старалась. Самые первые мысли о том, чтобы сдаться, появились у меня в 2017 году. Я не сдалась и прошла через трудности. Благодаря этому мы создали альбомы "Orphans" и "Days Before The World Wept", получившие признание критиков и номинированные на Juno. Они во многом изменили мою жизнь. Я горжусь всем, чего мы достигли.

Самое главное — я хочу, чтобы вы знали, что я ни о чём не жалею. Благодаря моему путешествию с The Agonist я познакомилась со многими важными людьми, которые сейчас есть в моей жизни. Я бы никогда не встретила всех вас, если бы не сказала "да" в 2014 году. Я надеюсь, что вы останетесь в моей жизни навсегда.

И последнее, но не менее важное: я хочу, чтобы вы знали, что никакая другая группа или проект не были фактором, повлиявшим на это решение. Я музыкант, работающий полный рабочий день, и мой единственный источник дохода — это моя музыка. Моя работа с Sicksense, гостевые записи и каверы всегда были тем, что я могла делать параллельно с THE AGONIST. Многие артисты участвуют в нескольких проектах, поэтому я прошу вас не делать поспешных выводов и с уважением относиться к тому, что я решила выбрать для своей музыкальной карьеры.

Когда мне исполнилось 18 лет, я поступила в экономический университет. Не прошло и месяца, как я решила, что хочу быть музыкантом, и бросила учёбу. У меня не было ни музыкальной подготовки, ни образования, ни опыта, но сочинение песен было единственным, что улучшало мою жизнь. Я не могу представить себе мир, в котором у меня не будет такой возможности. Я надеюсь, что вы будете рядом со мной на каждом шагу. Я буду создавать музыку до тех пор, пока меня не станет.

Спасибо всем, кто поддерживал меня. Без вас меня бы здесь сегодня не было».

Vocalist VICKY PSARAKIS Comments On THE AGONIST Calling It Quits -




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17 май 2023
x
xRReth
Все альбомы с ней, кроме первого, были откровенным унынием и совсем не из-за вокала, к сожалению.
17 май 2023
Вашингтон Ирвинг
"я решила, что хочу быть музыкантом, и бросила учёбу"
Отличная идея!

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