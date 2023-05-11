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The Agonist

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11 май 2023 : 		 THE AGONIST всё

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27 сен 2022 : 		 Новое видео THE AGONIST

3 мар 2022 : 		 THE AGONIST, DANKO JONES, ARCHSPIRE претендуют на Juno

21 дек 2021 : 		 Видео с выступления THE AGONIST

14 окт 2021 : 		 Новое видео THE AGONIST

10 сен 2021 : 		 Новое видео THE AGONIST

30 июн 2021 : 		 Новое видео от вокалистки THE AGONIST

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26 апр 2021 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от вокалистки THE AGONIST

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15 дек 2020 : 		 Вокалистка THE AGONIST исполняет AT THE GATES

30 ноя 2020 : 		 Вокалистка THE AGONIST исполняет KORN

23 ноя 2020 : 		 Вокалистка THE AGONIST исполняет CODY JOHNSTONE

20 ноя 2020 : 		 Вокалистка THE AGONIST исполняет AMARANTHE

9 окт 2020 : 		 Вокалистка THE AGONIST записала кавер-версию DEVIN TOWNSEND

22 сен 2020 : 		 Кавер-версия IN FLAMES от вокалистки THE AGONIST

25 июн 2020 : 		 Вокалистка THE AGONIST исполняет хит Леонарда Коэна

16 июн 2020 : 		 Новое видео THE AGONIST

29 май 2020 : 		 Новое видео THE AGONIST

26 ноя 2019 : 		 Вокалистка THE AGONIST исполнила классику QUEEN

10 ноя 2019 : 		 Новое видео THE AGONIST

11 сен 2019 : 		 Рассказ об издании альбома THE AGONIST

7 сен 2019 : 		 Новое видео THE AGONIST
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THE AGONIST всё



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THE AGONIST опубликовали следующее сообщение:

«Дорогие друзья, пришло время сделать очень трудное, но необходимое объявление. Мы решили, что THE AGONIST как группа прекращает своё существование. Мы долго размышляли над этим решением, и, к сожалению, учитывая обстоятельства, именно такой вариант является наиболее разумным для группы и для нас как личностей.

Есть много факторов, которые привели к этому решению. Это смесь личных, финансовых и связанных с индустрией проблем, но в итоге мы впятером больше не можем договориться о пути вперёд, который принесёт пользу бизнесу THE AGONIST в целом, уважая при этом личную жизнь и желания каждого участника.

Мы хотим выразить нашу глубочайшую благодарность фэнам за то, что они приходили на концерты, покупали наш мерч и поддерживали нас на протяжении многих лет. Нет ничего более приятного, чем общение с другими людьми посредством музыки. Это фактор номер один, который всегда двигал нами: заставить вас, слушателей, что-то почувствовать. В конце концов мы знаем, что добились этого вместе.

Некоторые участники группы продолжат заниматься музыкой в различных формах, другие сосредоточатся на личных проектах и семье. Мы просим вас уважать их частную жизнь в этом конкретном вопросе и призываем вас подписываться на их личные аккаунты в социальных сетях, чтобы поддержать их будущие начинания.

  1. Vicky Psarakis (вокал) продолжит работу со своей группой SICKSENSE. Этим летом у них выходит новый EP, и она отыграет с ними 2 концерта в Монреале в июне. Вы также можете напрямую её поддерживать, подписываясь на Patreon и Twitch.

  2. Simon McKay (ударные) в настоящее время ищет возможность присоединиться к новой группе на полную ставку, одновременно предлагая сессионную работу для студийных и живых выступлений. Кроме того, в ближайшее время ожидайте новую музыку от его сольного проекта.

  3. Chris Kells [бас] сосредоточится на карьере видеографа. С 2015 года он снимал все музыкальные клипы THE AGONIST, а также многих других известных групп.

  4. Danny Marino [гитара] в настоящее время пишет музыку для двух новых проектов.

  5. Pascal 'Paco' Jobin [гитара] будет выпускать новую музыку со своим проектом LEADING THE BETRAYED.

Наш американский мерч-магазин с компанией Sound Escape Agency останется открытым. Мы также организовали магазин в ЕС для наших европейских фанатов. Запасы окончательные и пополняться не будут. Выручка будет направлена непосредственно группе, чтобы помочь нам выплатить оставшиеся долги.

Мы будем жить. В конце тоннеля всегда есть свет!»






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11 май 2023
x
xRReth
Агонист агонизирует.
Ну так-то они уже давно загибались, может это и лучший вариант.
11 май 2023
Вашингтон Ирвинг
Есть такой эффект, давно его приметил.
Если группа из Канады, то она состоит либо полностью из франкоканадцев, либо полностью из англоканадцев. The Agonist тот нечастый случай, когда в англоговорящем составе есть франкоязычный парень.
11 май 2023
o
olly71
Вот это поворот ... вроде не самые хреновые в плане востребовательности были чего так ?

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