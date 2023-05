THE AGONIST всё

сегодня



«Дорогие друзья, пришло время сделать очень трудное, но необходимое объявление. Мы решили, что THE AGONIST как группа прекращает своё существование. Мы долго размышляли над этим решением, и, к сожалению, учитывая обстоятельства, именно такой вариант является наиболее разумным для группы и для нас как личностей.



Есть много факторов, которые привели к этому решению. Это смесь личных, финансовых и связанных с индустрией проблем, но в итоге мы впятером больше не можем договориться о пути вперёд, который принесёт пользу бизнесу THE AGONIST в целом, уважая при этом личную жизнь и желания каждого участника.



Мы хотим выразить нашу глубочайшую благодарность фэнам за то, что они приходили на концерты, покупали наш мерч и поддерживали нас на протяжении многих лет. Нет ничего более приятного, чем общение с другими людьми посредством музыки. Это фактор номер один, который всегда двигал нами: заставить вас, слушателей, что-то почувствовать. В конце концов мы знаем, что добились этого вместе.



Некоторые участники группы продолжат заниматься музыкой в различных формах, другие сосредоточатся на личных проектах и семье. Мы просим вас уважать их частную жизнь в этом конкретном вопросе и призываем вас подписываться на их личные аккаунты в социальных сетях, чтобы поддержать их будущие начинания.



Vicky Psarakis (вокал) продолжит работу со своей группой SICKSENSE. Этим летом у них выходит новый EP, и она отыграет с ними 2 концерта в Монреале в июне. Вы также можете напрямую её поддерживать, подписываясь на Patreon и Twitch.



Simon McKay (ударные) в настоящее время ищет возможность присоединиться к новой группе на полную ставку, одновременно предлагая сессионную работу для студийных и живых выступлений. Кроме того, в ближайшее время ожидайте новую музыку от его сольного проекта.



Chris Kells [бас] сосредоточится на карьере видеографа. С 2015 года он снимал все музыкальные клипы THE AGONIST, а также многих других известных групп.



Danny Marino [гитара] в настоящее время пишет музыку для двух новых проектов.



Pascal 'Paco' Jobin [гитара] будет выпускать новую музыку со своим проектом LEADING THE BETRAYED.



Наш американский мерч-магазин с компанией Sound Escape Agency останется открытым. Мы также организовали магазин в ЕС для наших европейских фанатов. Запасы окончательные и пополняться не будут. Выручка будет направлена непосредственно группе, чтобы помочь нам выплатить оставшиеся долги.



Мы будем жить. В конце тоннеля всегда есть свет!»











