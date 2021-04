13 апр 2021



Кавер-версия CHILDREN OF BODOM от вокалистки THE AGONIST



Вокалистка THE AGONIST Vicky Psarakis при поддержке гитаристов Quentin Cornet и Nils Courbaron (Sirenia) записала собственное прочтение хита CHILDREN OF BODOM "Hate Me!".







