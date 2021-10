14 окт 2021



Новое видео THE AGONIST



"Feast On The Living", новое видео группы THE AGONIST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР "Days Before The World Wept", выходящего 15 октября на Napalm Records.



Трек-лист:



01. Remnants in Time



02. Immaculate Deception



03. Resurrection



04. Feast on the Living



05. Days Before the World Wept







+1 -0



просмотров: 78