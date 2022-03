сегодня



THE AGONIST, DANKO JONES, ARCHSPIRE претендуют на Juno



Объявлены претенденты на награды Juno 2022 в категории "Metal/Hard Music Album Of The Year":



- Archspire - Bleed The Future (Season Of Mist)

- Brand of Sacrifice - Lifeblood (Independent)

- Danko Jones - Power Trio (Sonic Unyon)

- Spiritbox - Eternal Blue (Rise/BMG)

- The Agonist - Days Before The World Wept (Napalm)







