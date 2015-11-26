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Новое видео SILENT SKIES



"Solitude", новое видео группы SILENT SKIES, в состав которой входят Tom S. Englund (Evergrey, Redemption) и Vikram Shankar (Redemption, Lux Terminus, Threads Of Fate), доступно для просмотра ниже.



Лейбл Sweet Lemon (подразделение Soulfood Music Distribution) объявил о подписании контракта с группой.







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