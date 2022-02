сегодня



Вскрытие от SILENT SKIES



SILENT SKIES опубликовали видео, в котором демонстрируют издание нового альбома Nectar, релиз которого состоялся четвертого февраля на Napalm Records:



"Fallen From Heart"

"Taper"

"Neverending"

"Let It Hurt"

"The One"

"Leaving"

"Cold"

"Better Days"

"Closer"

"Nectar"







+0 -0



просмотров: 92