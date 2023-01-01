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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
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Silent Skies

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11 дек 2023 : 		 SILENT SKIES работают над саундтреком к Парку юрского периода

1 сен 2023 : 		 Новое видео SILENT SKIES

2 авг 2023 : 		 Новое видео SILENT SKIES

6 июл 2023 : 		 Новое видео SILENT SKIES

8 июн 2023 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от SILENT SKIES

18 апр 2023 : 		 SILENT SKIES представили свою версию хита LINKIN PARK

10 фев 2022 : 		 Новый альбом SILENT SKIES доступен для прослушивания

9 фев 2022 : 		 Новое видео SILENT SKIES

6 фев 2022 : 		 Вскрытие от SILENT SKIES

14 янв 2022 : 		 Новое видео SILENT SKIES

12 ноя 2021 : 		 Новое видео SILENT SKIES

11 авг 2021 : 		 SILENT SKIES завершили работу над альбомом

23 июн 2021 : 		 SILENT SKIES на Napalm Records

12 май 2021 : 		 SILENT SKIES завершают работу

21 дек 2020 : 		 Ave Maria от SILENT SKIES

14 дек 2020 : 		 Кавер-версия EURYTHMICS от SILENT SKIES

10 дек 2020 : 		 SILENT SKIES исполняют песню EVERGREY

21 сен 2020 : 		 Новое видео SILENT SKIES

29 сен 2019 : 		 Музыканты REDEMPTION в SILENT SKIES
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SILENT SKIES работают над саундтреком к Парку юрского периода



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Tom Englund опубликовал следующее сообщение:

«Я очень горжусь тем, что от лица нашей компании Silent Skies Productions Vikram Shankar работает над созданием партитуры для видеоигры "Парк юрского периода: Выживание", следующей части этой знаковой 30-летней франшизы. За 2 года, прошедших с момента основания компании, мы сделали очень много! И впереди еще столько всего интересного! Посетите сайт silentskiesproductions.com, если хотите посмотреть, над чем мы работали, или если вам нужна музыка для вашего проекта».

Vikram Shankar:

«Для меня большая честь работать над партитурой к "Парк юрского периода: Выживание", следующей части этой знаковой 30-летней франшизы. Работа с музыкой легендарного Джона Уильямса — одно из самых сюрреалистичных чувств, которые я когда-либо испытывал". Посмотрите трейлер, премьера которого состоялась вчера вечером на #TheGameAwards, и следите за дополнительной информацией об этой игре, которая будет выпущена в будущем компанией NBC Universal / Amblin / Saber Interactive».

SILENT SKIES Working On Musical Score For Jurassic Park: Survival Game; Trailer Available




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