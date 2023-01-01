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SILENT SKIES работают над саундтреком к Парку юрского периода



Tom Englund опубликовал следующее сообщение:



«Я очень горжусь тем, что от лица нашей компании Silent Skies Productions Vikram Shankar работает над созданием партитуры для видеоигры "Парк юрского периода: Выживание", следующей части этой знаковой 30-летней франшизы. За 2 года, прошедших с момента основания компании, мы сделали очень много! И впереди еще столько всего интересного! Посетите сайт silentskiesproductions.com, если хотите посмотреть, над чем мы работали, или если вам нужна музыка для вашего проекта».



Vikram Shankar:



«Для меня большая честь работать над партитурой к "Парк юрского периода: Выживание", следующей части этой знаковой 30-летней франшизы. Работа с музыкой легендарного Джона Уильямса — одно из самых сюрреалистичных чувств, которые я когда-либо испытывал". Посмотрите трейлер, премьера которого состоялась вчера вечером на #TheGameAwards, и следите за дополнительной информацией об этой игре, которая будет выпущена в будущем компанией NBC Universal / Amblin / Saber Interactive».







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