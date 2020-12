сегодня



Кавер-версия EURYTHMICS от SILENT SKIES



Группа SILENT SKIES, в состав которой входят Tom S. Englund (Evergrey, Redemption) и Vikram Shankar (Redemption, Lux Terminus, Threads Of Fate), представила собственное прочтение хита EURYTHMICS Here Comes The Rain”.







