сегодня



Новое видео SILENT SKIES



“Reset”, новое видео SILENT SKIES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Dormant”, выход которого намечен на первое сентября.



Трек-лист:



Construct

New Life

Churches

Just Above The Clouds

Reset

Tides

The Real Me

Light Up The Dark

Dormant

The Last On Earth

The Trooper (Bonus Track)

Dancing In The Dark (Bonus Track)

Numb (Bonus Track)







просмотров: 187