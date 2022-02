сегодня



Новое видео SILENT SKIES



“Let It Hurt”, новое видео группы SILENT SKIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Nectar", выпущенного четвёртого февраля на Napalm Records.



Трек-лист:



"Fallen From Heart"

"Taper"

"Neverending"

"Let It Hurt"

"The One"

"Leaving"

"Cold"

"Better Days"

"Closer"

"Nectar"







