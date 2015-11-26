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Vanilla Fudge

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VANILLA FUDGE выпустили кавер-версию LED ZEPPELIN



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VANILLA FUDGE выпустили ремастированную кавер-версию LED ZEPPELIN "Immigrant Song" в честь подписания контракта с Golden Robot Records — она доступна для прослушивания ниже.

VANILLA FUDGE Releases Remastered Cover Of LED ZEPPELIN








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